Na Bovškem se nadaljuje iskanje pogrešanega Nemca

Na Bovškem se tretji dan nadaljuje iskalna akcija pogrešanega 44-letnega nemškega državljana Wernerja Nilsa Sebastiana. V soboto so reševalci natančno pregledovali strugo na območju Malih in Velikih korit Soče, tudi z brezpilotnim letalnikom, so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica.

Iskalno akcijo, v kateri sodelujejo reševalci različnih služb, vodi policijska postaja Bovec. Sobotno iskanje je bilo usmerjeno predvsem na strugo Soče z njenimi bregovi, gasilci so območje pregledali tudi z brezpilotnim letalnikom, so navedli na novogoriški policijski upravi.

Pogrešanega Nemca so nazadnje opazili v četrtek okoli 21.45 v enem od tamkajšnjih kampov v naselju Soča, od koder je nato odšel neznano kam.

Pogrešani 44-letnik je visok 180 centimetrov, suhe postave in krajših las. Oblečen je bil v modro majico z dolgimi rokavi in sive kratke hlače.

Vse, ki bi o pogrešanem imeli kakršnekoli informacije oz. bi ga opazili, prosijo, da o tem nemudoma obvestijo policiste najbližje policijske postaje oz. pokličejo na interventno številko 113 ali anonimni telefon policije 080 1200.