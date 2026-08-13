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    Črna kronika

    Na Braču pred požarom evakuirali 50 ljudi, požar izbruhnil še v Primoštenu

    Ogenj je uničil več kot 250 hektarjev površin pretežno gostega borovega gozda.
    Poleg velikega požara na Braču, ki je zdaj lokaliziran, trenutno gorijo oziroma so danes izbruhnili požari še pri Škrljevu pri Reki, na Šipanu pri Dubrovniku, pri Primoštenu in pri Omišu. (Fofografija je simbolična) FOTO: Vatrogasci Šibenik
    Galerija
    Poleg velikega požara na Braču, ki je zdaj lokaliziran, trenutno gorijo oziroma so danes izbruhnili požari še pri Škrljevu pri Reki, na Šipanu pri Dubrovniku, pri Primoštenu in pri Omišu. (Fofografija je simbolična) FOTO: Vatrogasci Šibenik
    STA, R. I.
    13. 8. 2026 | 21:13
    13. 8. 2026 | 21:17
    2:35
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    Gozdni požar, ki je minulo noč izbruhnil pri kraju Pučišća na otoku Brač, so gasilci popoldne omejili, poroča hrvaški spletni portal Index. Ogenj je uničil več kot 250 hektarjev površin pretežno gostega borovega gozda. Zaradi požara pa so morali evakuirati okoli 50 ljudi, večinoma turistov.

    Požar je po navedbah hrvaških gasilcev ponoči zajel travo, nizko rastje in gozd na težko dostopnem terenu, ogenj pa se je zaradi močnega vetra hitro širil ter ogrožal hiše in industrijsko cono. Gasilcem na terenu je uspelo preprečiti, da bi se ognjeni zublji približali hišam.

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    Zakaj podtikajo ogenj prav zdaj, ko je Slovenija najbolj ranljiva

    Po besedah poveljnika gasilcev Nikole Martinića Dragana so zaradi požara na varno prepeljali najmanj 50 ljudi iz okoli 20 zgradb. Večinoma je šlo za turiste. Po poročanju hrvaške tiskovne agencije Hina, ki se sklicuje na gasilce iz Supetra, se evakuirani že vračajo nazaj v zgradbe.

    Po skoraj 13 urah boja z ognjem in močno burjo je gasilcem ob pomoči šestih letal za gašenje popoldne uspelo omejiti požar. Trenutno pri gašenju pomagata dva kanaderja.

    Ogenj je uničil več kot 250 hektarjev površin, pretežno gostega borovega gozda, še poroča Index. Po napovedih bo na območju ponoči pihala močna burja, zaradi katere bi se ogenj lahko razširil, zato bodo gasilci ponoči na požarišču, poroča Hina.

    Poleg velikega požara na Braču, ki je zdaj lokaliziran, trenutno gorijo oziroma so danes izbruhnili požari še pri Škrljevu pri Reki, na Šipanu pri Dubrovniku in pri Omišu. Požar na Šipanu je pod nadzorom, pri Škrljevu pa je ogenj zajel okoli 30 hektarjev trave in nizkega rastlinja. Glavni gasilski poveljnik Škrljeva Slavko Tucaković je dejal, da se je »požar se je zaradi močnega vetra hitro širil. Gasilske sile na terenu so požar uspešno odvrnile od hiš.«

    Zvečer sta nova požara izbruhnila še nad Primoštenom in pri Omišu, vendar za zdaj ni podatkov o njunem obsegu. 

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