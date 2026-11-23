Mariborski prometni policisti so med poostrenim nadzorom nad tovornimi vozili in avtobusi minulo soboto dopoldan na avtocesti A1 izven Slovenske Bistrice ustavili 63-letnega voznika gospodarske družbe slovenskega prevoznika, ki je vozil skupino vozil iz smeri Avstrije proti Ljubljani.

Neustrezen zavorni sistem FOTO: PU Maribor

Ker so policisti sumili, da sta vlečno in priklopno vozilo tehnično neustrezni, so odredili izredni tehnični pregled. Pri tem so ugotovili, da so pnevmatike na pogonski osi vlečnega vozila skoraj popolnoma izrabljene in da zavorni sistem priklopnega vozila ne deluje ustrezno, so sporočili s Policijske uprave Maribor. Ugotovili so tudi druge neustreznosti karoserije.

Policista sta vozilo izločila iz prometa, vozniku pa na kraju izrekla globo v višini 800 evrov. Policisti so zoper odgovorno in pravno osebo gospodarske družbe slovenskega prevoznika uvedli hitri postopek. Za pravno osebo je predpisana globa v višini 4.000 evrov, za odgovorno osebo pravne osebe pa 500 evrov.

Policisti pozivajo voznike in družbe oz. podjetja prevoznikov, da redno preverjajo brezhibnost svojih vozil. Tehnične napake pri tovornih vozil in skupinah vozil bistveno podaljšajo zavorno pot, zato neustrezni zavorni sistemi in pnevmatike lahko vodijo v prometne nesreče z najhujšimi posledicami, opozarjajo policisti.