Na delu spet vandal, tokrat poškodoval pravoslavni križ

S Policijske uprave (PU) Koper so sporočili, da je neznanec poškodoval pravoslavni križ. Prijavo so policisti dobili danes ob pol osmih zjutraj.

Policisti so opravili ogled kraja in zbirajo obvestila v smeri suma storitve kaznivega dejanja po 297. členu KZ-1.

Kdor javno spodbuja ali razpihuje sovraštvo, nasilje ali nestrpnost, ki temelji na narodnostni, rasni, verski ali etnični pripadnosti, spolu, barvi kože, poreklu, premoženjskem stanju, izobrazbi, družbenem položaju, političnem ali drugem prepričanju, invalidnosti, spolni usmerjenosti ali katerikoli drugi osebni okoliščini, in je dejanje storjeno na način, ki lahko ogrozi ali moti javni red in mir, ali z uporabo grožnje, zmerjanja ali žalitev, se kaznuje z zaporom do dveh let.