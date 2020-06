Na dom prišli ob preprodaji mamil

Velenje - Na uho je velenjskim policistom prišlo, da se 32-letnik peča s prepovedano drogo. Ko so zbrali dovolj klasičnih dokazov, so pridobili odredbo za hišno preiskavo.



Ob nenapovedanem vstopu v stanovanje so policisti mahnili dve muhi na en mah. Osumljenca so namreč neposredno zalotili pri preprodaji mamil, saj se je pri njemu ravno v času hišne preiskave nahajal kupec prepovedanih omamnih snovi.



Skupno so policisti pri osumljenemu našli in mu zasegli 90 kosov ekstazija, 35 gramov speeda, tehtnico in ostale pripomočke za uživanje droge. Domnevnega preprodajalca so s kazensko ovadbo zaradi suma kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami pospremili k preiskovalnemu sodniku pristojnega okrožnega sodišča, ki je ocenil, da je njegovo mesto v priporu.