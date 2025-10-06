Na Donavi se je prevrnil čoln, ena oseba je izgubila življenje

Hrvaški in srbski reševalci so danes rešili več ljudi, potem ko se je ponoči na Donavi pri Bački Palanki v Srbiji ob meji s Hrvaško prevrnil čoln z migranti. Na čolnu je bilo po prvih neuradnih informacijah enajst ljudi, ki so hoteli nezakonito priti na Hrvaško. Ena oseba naj bi umrla, še tri ljudi pa pogrešajo, poroča srbska javna televizija RTS.

Nesreča se je zgodila ponoči na Donavi med Sotinom na hrvaški strani ter vasema Bačko Novo Selo in Plavna v občini Bač na srbski strani. Po trenutnih domnevah se je čoln prevrnil zaradi preobremenjenosti, več ljudi pa je končalo v vodi. V čolnu je bilo po prvih neuradnih podatkih deset državljanov Kitajske in državljan Srbije, za katerega domnevajo, da je plovilo vozil.

V reševalni akciji in pri iskanju pogrešanih sodelujeta tako hrvaška kot srbska policija ter specializirani reševalci iz vode iz obeh držav.

Hrvaški policiji je po neuradnih informacijah uspelo rešiti šest ljudi. Na srbski strani meje so medtem rešili enega človeka in našli eno truplo. Tri ljudi še pogrešajo, poroča RTS.