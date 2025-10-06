  • Delo mediji d.o.o.
    Črna kronika

    Na Donavi se je prevrnil čoln, ena oseba je izgubila življenje

    Po poročanju hrvaških medijev so bili na njem domnevno državljani Kitajske.
    Na Donavi se je sinoči zgodila nesreča. Fotografija je simbolična. FOTO: Milena Zupanič
    Na Donavi se je sinoči zgodila nesreča. Fotografija je simbolična. FOTO: Milena Zupanič
    STA
    6. 10. 2025 | 10:19
    6. 10. 2025 | 12:12
    1:35
    Hrvaški in srbski reševalci so danes rešili več ljudi, potem ko se je ponoči na Donavi pri Bački Palanki v Srbiji ob meji s Hrvaško prevrnil čoln z migranti. Na čolnu je bilo po prvih neuradnih informacijah enajst ljudi, ki so hoteli nezakonito priti na Hrvaško. Ena oseba naj bi umrla, še tri ljudi pa pogrešajo, poroča srbska javna televizija RTS.

    Nesreča se je zgodila ponoči na Donavi med Sotinom na hrvaški strani ter vasema Bačko Novo Selo in Plavna v občini Bač na srbski strani. Po trenutnih domnevah se je čoln prevrnil zaradi preobremenjenosti, več ljudi pa je končalo v vodi. V čolnu je bilo po prvih neuradnih podatkih deset državljanov Kitajske in državljan Srbije, za katerega domnevajo, da je plovilo vozil.

    V reševalni akciji in pri iskanju pogrešanih sodelujeta tako hrvaška kot srbska policija ter specializirani reševalci iz vode iz obeh držav.

    Hrvaški policiji je po neuradnih informacijah uspelo rešiti šest ljudi. Na srbski strani meje so medtem rešili enega človeka in našli eno truplo. Tri ljudi še pogrešajo, poroča RTS.

     

    Šport  |  Košarka
    Clippers in Steve Ballmer

    Škandal pred Dončićevim pragom pretresa ligo NBA

    Nedovoljene sponzorske pogodbe grožnja za sedmega najbogatejšega zemljana Steva Ballmerja. V središču afere zvezdnik LA Clippers Kawhi Leonard.
    Nejc Grilc 5. 10. 2025 | 07:10
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Julijske Alpe

    Hrvaški pohodniki so iz Splita in okolice, vračali so se z vzpona na Triglav

    Plaz je zasul tri hrvaške državljane. V izjemno težkih razmerah je danes posredovalo več kot 60 reševalcev, popoldne se je pridružil vojaški helikopter.
    5. 10. 2025 | 11:43
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Vredno branja

    Pogačar je naslovu svetovnega dodal še naslov evropskega prvaka

    Vingegaard je odpadel 110 km pred ciljem in je že končal z današnjo dirko.
    Miroslav Cvjetičanin 5. 10. 2025 | 13:24
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Film

    Ste gledali film Dekleta iz Dubaja Mitje Okorna? Za mnenje smo vprašali kritika

    Ema, mlado in ambiciozno dekle, postane elitna spremljevalka v Dubaju.
    4. 10. 2025 | 11:58
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Sistem SPOT, pametno mesto za vaš posel

    S podporo sistema SPOT od prvega podjetniškega navdiha do uspešnega poslovanja na domačem ali globalnem trgu.
    Promo Delo 6. 10. 2025 | 09:15
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Družina iz Zagreba že 30 let premaguje svetovno konkurenco (video)

    To je zgodba, ki že več kot tri desetletja navdihuje in premika meje v svetu stomatologije. Postala je družinska pripoved o trdem delu, predanosti in iskreni skrbi za dobrobit pacienta. Spoznajte kliniko Ortoimplant DENTAL SPA v Zagrebu.
    Promo Delo 6. 10. 2025 | 08:59
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Ekonomija pod žarometi 2025: ideje, trendi in izzivi prihodnosti

    Dogodek, ki povezuje stroko, gospodarstvo in družbo v iskanju rešitev za jutri.
    Promo Slovenske novice 6. 10. 2025 | 09:21
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Iz mesta na vas za zdravje ljudi

    Maja Križaj je specialistka splošne medicine, poklica, ki v Sloveniji vzbuja ogromno pozornosti zaradi kritičnega pomanjkanja v že tako podhranjeni panogi.
    Promo Delo 6. 10. 2025 | 08:40
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Zeleni prehod

    Energetski sektor nadaljuje pot razogljičenja

    Zeleni prehod zahteva pospešeno elektrifikacijo v vseh sektorjih. Cilj je 32-odstotna do leta 2030.
    Marjana Kristan Fazarinc 4. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Obnovljivi viri energije

    Sončna energija prvič v zgodovini postala glavni vir elektrike v EU

    V Evropski uniji skoraj četrtina vse porabljene energije že prihaja iz obnovljivih virov, leta 2030 pa naj bi ta delež dosegel najmanj 42,5 odstotka.
    Marjana Kristan Fazarinc 4. 10. 2025 | 05:50
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    DPZ

    Nenačrtovani zastoji prinesejo več milijard izgub

    Številna podjetja se z obratovalnimi zastoji srečujejo večkrat na leto, lahko tudi večdesetkrat na leto.
    Milka Bizovičar 2. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    DPZ

    Tehnologija deluje samo, če jo zaposleni podpirajo

    Če je zaposlene strah za službo, če tehnologiji ne zaupajo in ne sodelujejo pri uvedbi v delovne procese, vrednost orodij izpuhti.
    Milka Bizovičar 2. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več

    Hrvaškasmrtnesreča

    Novice  |  Svet
    Turizem

    Na Hrvaškem odprli novo letovišče, vredno 85 milijonov evrov

    Podjetje Kermas Istra je dobilo prostor v 50-letno koncesijo od države, po izteku pa bo vse prešlo nazaj v državno last.
    6. 10. 2025 | 11:59
    Preberite več
    Kultura  |  Film & TV
    Vredno branja

    Poslovil se je Blaž Kutin

    Nagrajeni scenarist, pisatelj in režiser je živel je med Ljubljano in Berlinom.
    Zdenko Matoz 6. 10. 2025 | 11:05
    Preberite več
    Pisma bralcev
    Pisma bralcev

    Zgodovina se ponavlja, Trump pa je še hitrejši od Hitlerja

    Trump z avtokratskimi ukrepi razgrajuje demokracijo hitreje, kot jo je v svojih časih Hitler, svet pa ob tem nevarno in pasivno molči.
    6. 10. 2025 | 11:00
    Preberite več
    Šport  |  Tenis
    Težki pogoji

    Đoković zaradi težkih razmer večkrat bruhal (VIDEO)

    Brutalni pogoji v Šanghaju: Sinner je zaradi krčev predal dvoboj in izgubil ključne točke, Đokoviću pa je kljub bruhanju na igrišču uspelo zmagati.
    6. 10. 2025 | 10:59
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Francija

    Francija je spet ostala brez predsednika vlade

    Francoski premier Sébastien Lecornu je še včeraj imenoval svoje ministre, danes pa podal odstop. Macron ga je že sprejel.
    6. 10. 2025 | 10:22
    Preberite več
    Pisma bralcev
    Pisma bralcev

    Zgodovina se ponavlja, Trump pa je še hitrejši od Hitlerja

    Trump z avtokratskimi ukrepi razgrajuje demokracijo hitreje, kot jo je v svojih časih Hitler, svet pa ob tem nevarno in pasivno molči.
    6. 10. 2025 | 11:00
    Preberite več
    Šport  |  Tenis
    Težki pogoji

    Đoković zaradi težkih razmer večkrat bruhal (VIDEO)

    Brutalni pogoji v Šanghaju: Sinner je zaradi krčev predal dvoboj in izgubil ključne točke, Đokoviću pa je kljub bruhanju na igrišču uspelo zmagati.
    6. 10. 2025 | 10:59
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Francija

    Francija je spet ostala brez predsednika vlade

    Francoski premier Sébastien Lecornu je še včeraj imenoval svoje ministre, danes pa podal odstop. Macron ga je že sprejel.
    6. 10. 2025 | 10:22
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Avstrijska Koroška
    Vredno branja

    Od Alp do Jadrana: zakaj je Koroška nova logistična zvezda Evrope

    Goliška železnica (Koralmbahn), suhi terminal in letališče Celovec postavljajo Koroško na logistični zemljevid sveta.
    Promo Delo 30. 9. 2025 | 15:12
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Brez skrbi tudi v najhujši zimi: ogrevanje prihodnosti je tukaj

    Toplotna črpalka z vključenim zavarovanjem je naložba v toplino in varnost doma, saj združuje udobje, prihranek energije in brezskrbnost za prihodnost.
    Promo Delo 3. 10. 2025 | 10:39
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Nastaja največja vodikova iniciativa v Sloveniji

    Slovenija s posebno iniciativo vstopa v vodikovo prihodnost ter povezuje industrijo in energetiko za razogljičen in zeleni prehod.
    Promo Delo 30. 9. 2025 | 08:20
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Težka industrija in napete razmere na trgu: kdaj bo naslednji cenovni šok?

    V zadnjih letih je slovenski trg električne energije podvržen hitrim spremembam, ki so posledica geopolitičnih dogodkov in strukturnih premikov v evropskem energetskem sistemu.
    Promo Delo 3. 10. 2025 | 09:27
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    »Že v bližnji prihodnosti bomo priča spopadu umetnih inteligenc«

    S kombinacijo sistemskega pristopa države in varnostnih storitev, ki jih slovenskim podjetjem ponuja A1 Slovenija, lahko podjetja hitreje zaznavajo grožnje brez preobremenjevanja internih ekip, pri tem pa ostajajo skladna z zakonodajo.
    Promo Delo 29. 9. 2025 | 09:41
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Gorenjska banka z novo podobo krepi svojo strateško usmeritev

    V digitalni dobi bančništvo nikoli ne spi – Gorenjska banka ob svoji 70-letnici vstopa v prenovljeno vizualno podobo in uporabniško izkušnjo znamke.
    Promo Delo 3. 10. 2025 | 09:04
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Novi Mercedes-Benz CLA: doseg do 792 km in hitro polnjenje

    Najnaprednejši električni avto v svojem razredu navdušuje z izjemnim dosegom, 800-voltno tehnologijo, vrhunsko učinkovitostjo in trajnostno notranjostjo.
    Promo Delo 3. 10. 2025 | 10:01
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Zakaj bi čakali več kot 600 dni, če vam ni treba?

    Kako gibanje, preventiva in dodatno zdravstveno zavarovanje PRVA Zdravje pomagajo k hitrejšemu okrevanju in mirnejši prihodnosti.
    Promo Delo 2. 10. 2025 | 13:18
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Razpis za predsednika uprave SDH

    Promo Delo 3. 10. 2025 | 08:19
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Zakaj izbrati mleko in mlečne izdelke z znakom »izbrana kakovost – Slovenija«?

    Na trgovskih policah je ponudba mleka in mlečnih izdelkov ogromna. Mleko prihaja iz različnih držav, s seboj pa prinaša različno kakovost in svežino.
    Promo Delo 1. 10. 2025 | 09:26
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Lumbago: vzroki, simptomi in zdravljenje bolečin v križu

    Nenadna bolečina v križu vas lahko ujame pri vsakdanjih opravilih. Zakaj ne mine sama od sebe in zakaj jo je nujno pravočasno obravnavati?
    Promo Delo 30. 9. 2025 | 08:58
    Preberite več

