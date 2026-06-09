Na družbenem omrežju delil sliko pištole

Končuje se še eno šolsko leto, žal tudi letos ni šlo brez medvrstniškega nasilja. Primera iz Pomurja in Maribora sta pricurljala v javnost zadnji dan maja in prvi dan junija, a kot kaže, se je vse končalo brez odmevnejših posledic.

Robert Kreft, vodja izmene operativno-komunikacijskega centra Policijske uprave (PU) Murska Sobota, je poročal, tiskovna predstavnica PU Murska Sobota Suzana Rauš pa potrdila, da so policisti 1. junija na eni od osnovnih šol obravnavali medvrstniško nasilje med učenci. Poškodovanih ni bilo.