Na Etni strela ubila Američana, v Grčiji strmoglavil helikopter

Pozno popoldne je na turističnem grškem otoku Sifnos kmalu po vzletu strmoglavil zasebni helikopter. V nesreči so umrle tri osebe.

Helikopter znamke Bell naj bi strmoglavil le nekaj sekund po vzletu s ploščadi, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Grški dnevnik Kathimerini je poročal, da je bil pilot zaposlen šele dva meseca. Vzrok nesreče zaenkrat še ni znan.

V helikopterski nesreči so umrle tri osebe. FOTO: Giuseppe Via Reuters

Nesreča je sprožila alarm, ki ga je bilo mogoče slišati po vsem otoku v Kikladih, ki poleti velja za priljubljeno turistično destinacijo, so sporočili grški gasilci.

V začetku avgusta sta med seboj v zraku trčila dva helikopterja znamke Bell, ki so ju najeli za pomoč pri gašenju požara zahodno od Aten. Pri tem sta umrla oba člana posadke enega od helikopterjev.

Še ena nesreča s smrtnim izidom pa se je zgodila v Italiji, natančneje na območju vulkana Etna. V nedeljo je strela udarila v Američana, ki je zaradi poškodb umrl, poroča AFP. Po poročanju italijanskih medijev so pokojnega turista iz Teksasa, ki naj bi bil star približno 30 let, po nesreči s helikopterjem prepeljali v bolnišnico Catanio, kjer so ob prihodu potrdili njegovo smrt.

Po navedbah medijev je Američan v času nesreče hodil po območju vulkana, kamor je vstop sicer prepovedan. Nato ga je zajela nevihta.

Etna, ki je visoka 3324 metrov, je najvišji delujoči vulkan v Evropi, ki pogosto izbruhne. V zadnjih dneh iz njega izhajata pepel in lava, kar privablja številne obiskovalce, ki si od blizu želijo ogledati izbruhe. Zaradi vulkanske aktivnosti so morali zapreti tudi bližnje letališče v Cataniji, pomembno vstopno točko za turiste, ki obiskujejo Sicilijo.