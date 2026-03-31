Na Europolovem seznamu najbolj iskanih še en Slovenec

Slovenska policija je na seznamu najbolj iskanih oseb agencije Europol objavila novega ubežnika, in sicer Sanija Denića z Jesenic.

Denić je na begu od leta 2023, ko so ga organi pregona začeli iskati zaradi suma sodelovanja v mednarodni kriminalni združbi. Očitanih mu je več kaznivih dejanj, povezanih s prepovedanimi drogami in trgovino z orožjem.

Po podatkih policije so bila kazniva dejanja izvršena na območju Slovenije, Avstrije in Italije, v okviru dobro organizirane skupine, ki je delovala kot del širše mednarodne kriminalne mreže. Denić naj bi imel pri tem vodilno vlogo, saj naj bi organiziral oskrbo in distribucijo nezakonitih drog.

Sani Denić FOTO: Europol/Zajem zaslona

Po dostopnih informacijah je osumljenec pobegnil v Bosno in Hercegovino, kjer se po navedbah policije še vedno skriva. Organi pregona pozivajo javnost k posredovanju informacij, ki bi lahko pomagale pri njegovi izsleditvi.