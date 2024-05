Na Golovcu našli truplo, policisti znakov kaznivega dejanja niso ugotovili

Na težko dostopnem terenu na območju Golovca so našli truplo, o čemer so policijo obvestili v sredo zvečer. Policisti znakov kaznivega dejanja niso ugotovili, po doslej zbranih obvestilih gre za dalj časa pogrešano osebo, so pojasnili na Policijski upravi Ljubljana.

Za potrditev identitete so policisti pridobili vzorce za DNK-analizo, ki pa še ni zaključena.