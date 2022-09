Na Gorenjskem iščejo enajstletnika

S policijske uprave Kranj s sporočili, da iščejo enajstletnega letni Liama Šurca iz Bohinja. Nazadnje je bil viden okoli enih popoldne v Bohinjski Bistrici.

Šurc je visok je okoli 160 centimetrov, ima kratke rjave lase in je suhe postave. Oblečen je v sive kratke hlače, rdečo majico, temen pulover s kapuco in športne čevlje. Nosi tudi belo-modro šolsko torbo. Glede na zbrana obvestila ni znakov, da bi bil žrtev kaznivega dejanja, so še sporočili.

Policija prosi vse, ki bi o pogrešanem otroku kaj vedeli, naj pokličejo na interventno številko 113 ali anonimni telefon policije 080 1200.

Enajstletnega Liama iz Bohinja je policija z iskalno akcijo in pomočjo medijev iskala že 4. junija letos. Takrat je Liam skupaj z štirinajstletnico iz šole v Bohinju odšel »neznano kam«. Otroka sta bila takrat najdena na območju Gorenjske in sta bila, po poročilu policije »v redu«.