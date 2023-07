Zaradi predoziranja obravnavali že sedem mladih, eden izmed njih je umrl

Konec prejšnjega tedna so policisti v Novi Gorici ženski v postopku zasegli več različnih snovi in zdravil zaradi suma, da so prepovedane droge. Ostala je brez zavitka z rjavo grudičasto snovjo, vrečke s prozornimi kristali, vrečke z delci bele prašnate snovi in zdravil, ki vsebujejo prepovedano aktivno učinkovino. Zaseženo so policisti poslali v analizo. Osumljenko so kazensko ovadili zaradi suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami.

Prav tako so policisti v Ajdovščini v soboto zaradi suma storitve prekrška po zakonu o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami na podlagi odredbe pristojnega sodišča opravili osebno in hišno preiskavo. Našli in zasegli so različne snovi in tablete, rjavo prašnato snov in prozorne kristalčke, o katerih sumijo, da gre za prepovedane droge.

Letos že 71 prekrškov

V letu 2023 so na območju PU Nova Gorica policisti obravnavali skupno 78 kaznivih dejanj zlorabe prepovedanih drog, in sicer 67 kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami ter 11 kaznivih dejanj omogočanja uživanja prepovedanih drog. Letos je bilo zaznanih še 71 prekrškov po zakonu o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami. Gre za izrazit porast glede na leto 2022, ko so v vsem letu na območju PU Nova Gorica obravnavanih 97 tovrstnih kaznivih dejanj.

V letošnjem letu so na območju Nova Gorica obravnavali tudi pet varnostnih dogodkov, v katerih je bilo sedem mlajših oseb predoziranih pri uporabi prepovedanih drog. Kljub medicinski pomoči je ena izmed njih umrla. Večina teh, ki so predozirali droge, je bila mlajših od dvajset let.