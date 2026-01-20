Na Goriškem po lažnem bombnem preplahu evakuirali dijake srednje šole

Policisti s PU Nova Gorica so v torek zjutraj prejeli obvestilo, da se na eni od srednjih šol na Goriškem nahaja eksplozivno sredstvo. Policisti so se takoj odzvali in sprejeli vse potrebne ukrepe za zagotavljanje varnosti v skladu s sklenjenim protokolom o obveščanju in ukrepanju v primeru groženj v vzgojno-izobraževalnih zavodih, so sporočili s PU Nova Gorica.

Na kraj so nemudoma napotili policijske patrulje in novogoriške kriminaliste, ki so zavarovali okolico in zgradbe. Pri preiskavi šolskega objekta je sodeloval tudi policist s psom, posebej izurjenim za iskanje eksplozivov. Evakuirali so več sto dijakov, učiteljev in drugih zaposlenih. Pouk so zaradi poteka preiskave odpovedali.

Oblasti pri pregledu prostorov šole niso odkrile nobenega eksplozivnega sredstva ali drugega nevarnega predmeta.

Policisti nadaljujejo s preiskavo vseh okoliščin navedenega varnostnega dogodka v smeri suma kaznivega dejanja Povzročitev splošne nevarnosti. O vseh ugotovitvah predmetne zadeve so seznanili tudi Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.