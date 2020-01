Na Hrvaškem in v Sloveniji aretirali več članov kriminalne združbe

V več državah je policija v sklepni preiskavi organiziranega kriminala in preprodaje drog aretirala okoli 40 ljudi, med njimi je največ državljanov Hrvaške in Slovenije, navajajo na hrvaškem portalu Jutarnji list.



Združba je preprodajala kokain, heroin, amfetamin in marihuano, so še zapisali. Delovala je v več državah, in sicer na Hrvaškem, v Sloveniji, na Češkem, v Nemčiji, Avstriji, Italiji, Bosni in Hercegovini, Španiji in v državah Južne Amerike, od koder so domnevno nabavljali kokain, in v Iranu, od koder je menda izviral heroin.



V preiskavi, ki jo je vodila hrvaška policija, so skupaj s slovensko in avstrijsko policijo tajno snemali telefonske pogovore osumljenih in jim sledili. V dveh letih so zasledili več potovanj v Južno Ameriko in Iran. Preprodajalci so nato drogo dostavljali v Slovenijo in na Hrvaško in jo potem preprodajali naprej. Glavno skladišče je bilo menda v Ljubljani, so še navedli na portalu Jutarnji list.



Vodji skupine sta bila domnevno Slovenec in 33-letni državljan Hrvaške in BiH.



Pojasnila slovenske policije še čakamo.