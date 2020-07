Hrvaški mediji poročajo o prometni nesreči avtobusa z ljubljanskimi registrskimi tablicami, ki se je zjutraj zgodila v bližini Karlovca. Kot piše Jutarnji list, je do nesreče prišlo v Tušiloviću, v njej je bil udeležen le avtobus, ki je bil na poti iz Nemčije, namenjen pa je bil v Bosno in Hercegovino. Potniki, ki so bili v njem, so državljani te države.Vzrok nesreče še ni znan. Do nje je prišlo na ravnem delu ceste. Avtobus je zaneslo s ceste, voznik je izgubil nadzor nad njim, naka se je na polju ob cesti prevrnil na bok. Po podatkih policije je poškodovanih šest ljudi, pet potnikov in voznik. Odpeljali so jih v bolnišnico v Karlovcu. Kot pišejo hrvaški mediji, nihče med njimi ni bil huje ranjen.Kot dodaja Večernji list, so potnike iz bolnišnice že odpustili, medtem ko je voznik ostal na opazovanju.