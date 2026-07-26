Na Hrvaškem pogrešanega avstrijskega skiperja iščejo tudi z letalom

Danes ob okrog 9. ure je med plovbo južno od dalmatinskega otoka Šolta s katamarana v morje padel avstrijski skiper, nakar se je za njim izgubila vsaka sled. Pogrešano osebo sedaj iščejo tudi s pomočjo letala tipa pilatus, iskanju pa se bo v kratkem pridružil še helikopter, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Hrvaško ministrstvo za morje, promet in infrastrukturo je sporočilo, da je pogrešani skiper s katamarana padel v času hude nevihte in izginil. Plovilo je bilo na poti s Šolte proti Hvaru oziroma Korčuli.

Zelo neugodne vremenske razmere

Na plovilu, ki je v lasti hrvaškega čarterskega podjetja, je ostalo šest avstrijskih državljanov. Nacionalnemu koordinacijskemu centru za iskanje in reševanje na morju (MRCC) na Reki je uspelo stopiti v stik z njimi. Kmalu zatem so jih na morju našli nepoškodovane. V sodelovanju s čarterskim podjetjem so plovilu zagotovili novega skiperja, ki je prevzel navigacijo do naslednje destinacije, kjer se bodo Avstrijci varno izkrcali, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Ko so pristojne službe prejele prijavo o pogrešani osebi, so bile na morju na območju Šolte zelo neugodne vremenske razmere, je sporočilo ministrstvo. V iskalno-reševalno akcijo so vključili vse razpoložljive enote, in sicer so dve reševalni plovili poslali iz Luške kapetanije v Milni in eno iz izpostave Hvar, tri čolne pa iz Pomorske in letališke policije Split. Na pomoč jim je prišla tudi carinska ekipa.

V iskanje Avstrijca se je vključilo še letalo hrvaškega vojaškega letalstva tipa pilatus, je v izjavi za medije dejal vodja službe za varnost plovbe Luške kapetanije Split Ivan Paušić.

Dodal je, da se bo iskanju pogrešanega kmalu pridružil še helikopter, poroča Hina. Paušić je napovedal, da bodo Avstrijca iskali, dokler jim bodo to dopuščale razmere na morju.

Toda vremenska napoved za širše območje Splita in Šolte v naslednjih urah ni dobra, saj pričakujejo močnejši veter in dež.