  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Trgovina
    Berite brezplačno

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Video

    Igre

    Tisk

    English



    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Črna kronika

    Na hrvaškem reliju umrl avstrijski voznik

    Zaradi nesreče je bila ena od hitrostnih preizkušenj odpovedana. Policija dogodek še preiskuje.
    Fotografija je simbolična. FOTO: Stephane Mahe/Reuters
    Galerija
    Fotografija je simbolična. FOTO: Stephane Mahe/Reuters
    Mirt Bezlaj
    25. 8. 2026 | 15:28
    25. 8. 2026 | 15:50
    1:50
    A+A-
    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

    Avtomobilsko oziroma motoristično tekmovanje v okolici gore Dinara, ki poteka na Hrvaškem od 22. do 28. avgusta, se je končalo tragično. Na dinarskem reliju je v Liško-senjski županiji umrl avstrijski državljan. Zaradi nesreče je bila ena od hitrostnih preizkušenj odpovedana, policija pa trenutno izvaja preiskavo, da bi ugotovila vse okoliščine dogodka, so poročali na portalu Slobodna Dalmacija

    »Druga trasa relija Dinaric je odpovedana zaradi nesreče, v kateri je bil udeležen eden od voznikov. Dodatne informacije bomo objavili takoj, ko jih bomo prejeli od pristojnih organov,« so sporočili organizatorji.

    image_alt
    Huda nesreča legendarnega dirkača na reliju po Finski (VIDEO)

    Liško-senjska policija je za Slobodno Dalmacijo potrdila, da je na njihovem območju umrla oseba. Po dostopnih informacijah se je nesreča zgodila blizu vasi Visuć pri Udbini.

    Za zdaj je znano le, da je bil pokojnik avstrijski državljan, njegova identiteta ni bila objavljena. Uradnih podatkov o tem, kako se je nesreča zgodila, ni. Policija je prijavo prejela sinoči ob 22.12.

    Tokratno tekmovanje, ki poteka v Kninu, se je začelo v soboto s slovesnim odprtjem in predstavitvijo udeležencev v kninski trdnjavi. Začetek je bil v nedeljo, glavne etape so na sporedu od ponedeljka do petka.

    Šport  |  Kolesarstvo
    Dirka po Španiji 2026

    Vuelta 2026, četrta etapa: bo Tadej Pogačar napadel?

    Najboljši kolesarji na 81. dirki po Španiji se že veselijo nove gorske etape s štartom in ciljem v prestolnici Andore, kjer prebiva veliko profesionalcev.
    25. 8. 2026 | 05:12
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Kanjon Kokre

    Sobotna tragedija nad Kokro že tretja na istem mestu

    Domačini se sprašujejo, koliko ljudi bo moralo še umreti, preden bodo zavarovali prepad.
    Tina Horvat 24. 8. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Vuelta 2026

    Tudi traktor se je ogrel, Pogačar je nared za veliko predstavo

    Slovenski šampion je odlično na poti, a opozarja na pasti prvih gorskih etap na tritedenski dirki. Jutri pomembna preizkušnja za Primoža Rogliča.
    Nejc Grilc 24. 8. 2026 | 18:45
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Dirka po Španiji 2026

    Vuelta 2026, tretja etapa: prvi test za Pogačarja in Rogliča

    Dirka po Španiji: smo v pričakovanju prvega spopada favoritov za skupni seštevek, na delu bosta tudi oba velika slovenska zvezdnika.
    24. 8. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Vredno branja

    Tekaški praznik v novi preobleki: ste pripravljeni na Triglav tek by MOJtribe?

    Na Brdu pri Kranju bo 12. septembra 14. Triglav tek by MOJtribe, ki poleg teka in zabavnega spremljevalnega programa letos prinaša še novost – MOJ pohod.
    25. 8. 2026 | 08:31
    Preberite več
    Magazin  |  Pozdrav poletju
    Vredno branja

    To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

    Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
    Delo 14. 7. 2026 | 14:39
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Ilirika se v Zagreb širi zaradi krepitve hrvaškega kapitalskega trga

    Na Hrvaškem imajo pomembno vlogo veliki pokojninski in vzajemni skladi, dodatno spodbudo pa naj bi prinesel hrvaški investicijski račun.
    Nejc Gole 24. 8. 2026 | 13:43
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Vredno branja

    Svet se zapira. Kakšne priložnosti ima Slovenija?

    Nova pravila svetovne trgovine od izvoznikov zahtevajo več kot iskanje novih kupcev. Zahtevajo nov razmislek o celotni izvozni strategiji.
    7. 8. 2026 | 09:27
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Dolgoživost

    Dolgoživost in vsakdan: zakaj se ljudje težko spremenimo

    Danes vemo, da kronični stres ni le psihološka težava. Pospešuje biološko staranje.
    Lucija Mulej 25. 8. 2026 | 17:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Ilirika se v Zagreb širi zaradi krepitve hrvaškega kapitalskega trga

    Na Hrvaškem imajo pomembno vlogo veliki pokojninski in vzajemni skladi, dodatno spodbudo pa naj bi prinesel hrvaški investicijski račun.
    Nejc Gole 24. 8. 2026 | 13:43
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika

    Plin v novi energetski dobi

    Slovenija fosilnega plina ne bo mogla opustiti čez noč, a njegova vloga bo drugačna.
    Borut Tavčar 22. 8. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Izvozniki

    Kako naj podjetje izbere trg, kjer lahko premaga konkurenco

    Kot odlično se je izkazalo, če podjetja trge razvrstijo glede na privlačnost, tveganje in konkurenčne zmožnosti na trgu.
    Marjana Kristan Fazarinc 21. 8. 2026 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Hrvaškarelinesreča

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Kultura  |  Knjiga
    Poljska

    Umrl poljski pisatelj Ignacy Karpowicz

    Karpowicz, rojen leta 1976, je bil eden najbolj znanih in najzanimivejših pisateljev svoje generacije.
    25. 8. 2026 | 17:40
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vremenske razmere

    V Slovenski Istri že močna nevihta

    Nestanovitno bo s krajevnimi plohami in nevihtami. Jutri se bo razjasnilo, napoveduje Agencija RS za okolje.
    25. 8. 2026 | 17:05
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Dolgoživost

    Dolgoživost in vsakdan: zakaj se ljudje težko spremenimo

    Danes vemo, da kronični stres ni le psihološka težava. Pospešuje biološko staranje.
    Lucija Mulej 25. 8. 2026 | 17:00
    Preberite več
    Video
    Novice  |  Svet
    Nemčija

    Kdo bo rešil Volkswagen: direktor ali zaposleni?

    V Nemčiji so ogrožene kar štiri od petih tovarn koncerna. Delavci izgubljajo zaupanje v načrte vodstva in napovedujejo, da bodo sami poiskali pot iz krize.
    Barbara Zimic 25. 8. 2026 | 17:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Nova Gorica

    Zaradi kibernetskega napada zaprli Hitove igralnice

    Kibernetski varnostni incident so v Hitu zaznali v noči s ponedeljka na torek. Strokovne ekipe so nemudoma pristopile k reševanju primera.
    25. 8. 2026 | 16:54
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Dolgoživost

    Dolgoživost in vsakdan: zakaj se ljudje težko spremenimo

    Danes vemo, da kronični stres ni le psihološka težava. Pospešuje biološko staranje.
    Lucija Mulej 25. 8. 2026 | 17:00
    Preberite več
    Video
    Novice  |  Svet
    Nemčija

    Kdo bo rešil Volkswagen: direktor ali zaposleni?

    V Nemčiji so ogrožene kar štiri od petih tovarn koncerna. Delavci izgubljajo zaupanje v načrte vodstva in napovedujejo, da bodo sami poiskali pot iz krize.
    Barbara Zimic 25. 8. 2026 | 17:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Nova Gorica

    Zaradi kibernetskega napada zaprli Hitove igralnice

    Kibernetski varnostni incident so v Hitu zaznali v noči s ponedeljka na torek. Strokovne ekipe so nemudoma pristopile k reševanju primera.
    25. 8. 2026 | 16:54
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Preventiva danes, za bolj zdrav jutri
    Vredno branja

    Gensko testiranje: kako nam lahko pomaga personalizirana preventiva (video)

    Preventiva postaja močno orodje za zdravo in dolgo življenje. S pravimi pristopi lahko izberemo boljšo pot do dolgoživosti.
    Promo Delo 21. 8. 2026 | 11:48
    Preberite več
    Magazin  |  Pozdrav poletju  |  Odkrivamo Slovenijo
    Vredno branja

    Nagradni natečaj: Odkrivamo Slovenijo

    Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
    Delo 10. 7. 2026 | 14:38
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije  |  MOON Energetske rešitve
    Rekordna prodaja električnih avtomobilov, a subvencij je zmanjkalo

    Rekordna prodaja električnih avtomobilov, a subvencij je zmanjkalo

    Dr. Slavko Ažman: Če trg zdaj ustavimo, lahko porušimo preboj, na katerega smo čakali leta
    19. 8. 2026 | 09:10
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Ko kakovost zdravstvene obravnave postane merljiva

    Staranje prebivalstva, pomanjkanje kadra in tehnološki razvoj povečujejo pritiske na zdravstveni sistem, zato je zagotavljanje kakovosti in varnosti ključno.
    25. 8. 2026 | 09:42
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Brilosa ustvarja prihodnost bivanja od Kamnika do slovenske obale

    Brilosa je slovensko investicijsko in projektno podjetje, specializirano za razvoj in gradnjo stanovanjskih in poslovnih kompleksov po vsej Sloveniji.
    Promo Delo 19. 8. 2026 | 08:45
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo