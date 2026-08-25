Na hrvaškem reliju umrl avstrijski voznik

Avtomobilsko oziroma motoristično tekmovanje v okolici gore Dinara, ki poteka na Hrvaškem od 22. do 28. avgusta, se je končalo tragično. Na dinarskem reliju je v Liško-senjski županiji umrl avstrijski državljan. Zaradi nesreče je bila ena od hitrostnih preizkušenj odpovedana, policija pa trenutno izvaja preiskavo, da bi ugotovila vse okoliščine dogodka, so poročali na portalu Slobodna Dalmacija.

»Druga trasa relija Dinaric je odpovedana zaradi nesreče, v kateri je bil udeležen eden od voznikov. Dodatne informacije bomo objavili takoj, ko jih bomo prejeli od pristojnih organov,« so sporočili organizatorji.

Liško-senjska policija je za Slobodno Dalmacijo potrdila, da je na njihovem območju umrla oseba. Po dostopnih informacijah se je nesreča zgodila blizu vasi Visuć pri Udbini.

Za zdaj je znano le, da je bil pokojnik avstrijski državljan, njegova identiteta ni bila objavljena. Uradnih podatkov o tem, kako se je nesreča zgodila, ni. Policija je prijavo prejela sinoči ob 22.12.

Tokratno tekmovanje, ki poteka v Kninu, se je začelo v soboto s slovesnim odprtjem in predstavitvijo udeležencev v kninski trdnjavi. Začetek je bil v nedeljo, glavne etape so na sporedu od ponedeljka do petka.