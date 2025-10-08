Na Hrvaškem so prijeli 23-letno Slovenko, ki jo je iskal Interpol

Policisti iz Delnic so v sredo aretirali 23-letno slovensko državljanko, ki so jo iskali zaradi suma kaznivih dejanj zoper premoženje. Primorsko-goranska policijska uprava je sporočila, da je bila aretacija izvedena na podlagi evropskega naloga za prijetje, ki ga je izdalo pristojno slovensko sodišče že v začetku leta.

Za žensko je bila razpisana tudi mednarodna tiralica Interpola. Po zaključenem postopku na policiji so jo predali pravosodnim organom, poroča portal Index.hr.