Na Hrvaškem v šoli za učenca usoden krof

V eni od osnovnih šol v bližini Velike Gorice na Hrvaškem je danes umrl deček, potem ko se je med odmorom začel dušiti, poročajo hrvaški mediji.

Po neuradnih informacijah naj bi šlo za 9-letnega učenca drugega razreda. Po besedah vodje nujne medicinske pomoči Siniše Goluba naj bi se deček med odmorom zadušil s krofom. Odgriznil naj bi prevelik grižljaj, ki ga je vdihnil, zaradi česar je prišlo do popolne zapore dihalne poti.

Reševalci so po prejemu obvestila takoj odšli na kraj dogodka; do šole so imeli približno deset kilometrov. Posredovali sta dve ekipi nujne medicinske pomoči. Po Golubovih besedah so poskusili vse razpoložljive postopke za pomoč dečku.

Šolsko osebje naj bi lahko izvajalo le laično oživljanje, ki pa je pri popolni zapori dihalne poti pogosto nezadostno.

Kljub hitremu prihodu reševalcev in poskusom oživljanja otroku ni bilo mogoče pomagati. Okoliščin nesreče pristojni še niso uradno potrdili.