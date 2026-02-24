V delovni nesreči na Jesenicah umrl 36-letnik

S kranjske policijske uprave so sporočili, da so bili jeseniški policisti danes nekaj po osmi uri obveščeni o nesreči na delovišču na območju Jesenic, v kateri je umrl 36-letni moški.

Po doslej znanih podatkih se je med izvajanjem del zgodila huda nesreča, v kateri je delovni stroj povozil 36-letnika in ta je zaradi hudih telesnih poškodb na kraju umrl. Prve ugotovitve kažejo, da gre za delovno nesrečo.

Policisti so kraj dogodka zavarovali in opravljajo ogled. Vzrok smrti še ni znan in je predmet nadaljnje kriminalistične preiskave.

Na kraju sta prisotni tudi dežurna preiskovalna sodnica in državna tožilka ter delovni inšpektor. Pomoč na kraju so nudili gasilci in zdravstveno osebje nujne medicinske pomoči z Jesenic. Policisti in kriminalisti nadaljujejo zbiranje obvestil o okoliščinah dogodka ter bodo o vseh ugotovitvah obveščali pristojno okrožno državno tožilstvo, so še zapisali v PU Kranj.