Na jezeru Maggiore štirje mrtvi

V nedeljski nesreči jadrnice na jezeru Maggiore na severu Italije so po najnovejših podatkih umrli štirje ljudje, so po poročanju tujih tiskovnih agencij davi sporočili italijanski gasilci. Jadrnica s 25 ljudmi na krovu se je zvečer prevrnila in potopila zaradi močnega neurja.

Gasilci so v nedeljo zvečer na twitterju sporočili, da so rešili 19 ljudi, potem ko se je na južnem delu jezera v bližini mesta Lisanza, približno 50 kilometrov severozahodno od Milana, prevrnila jadrnica.

»Našli smo trupla štirih ljudi,« je za francosko tiskovno agencijo AFP potrdil tiskovni predstavnik gasilcev. Zadnje truplo so našli davi blizu razbitine jadrnice na dnu jezera, po nesreči pa ne pogrešajo nikogar več.

Kot je poročala italijanska tiskovna agencija Ansa, je skupina na 16-metrski najeti jadrnici v nedeljo praznovala rojstni dan. Po poročanju italijanskih medijev so bili na krovu Italijani in tuji turisti, domnevno iz Velike Britanije in Izraela, stari med 20 in 50 let.

Predsednik dežele Lombardija Attilio Fontana je v nedeljo dejal, da se je jadrnica prevrnila zaradi nenadne vodne trombe. Preživele so po poročanju medijev rešili ljudje s plovil v bližini ali pa so sami odplavali na obalo.

Jezero Maggiore, ki leži v severnoitalijanskih regijah Piemont in Lombardija ter v Švici, je drugo največje italijansko jezero in priljubljena počitniška destinacija.