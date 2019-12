Na jugu Španije našli truplo ustreljenega Slovenca

V bližini mesta Malaga na jugu Španije so gasilci v sredo našli truplo 20-letnega Slovenca, ki je imelo več strelnih ran. Vzrok smrti še ni znan, ugotovili naj bi ga z obdukcijo, ki naj bi jo danes izvedli v Malagi, piše španski spletni časnik v angleškem jeziku Euroweekly.



Mladeničevo truplo so gasilci iz kraja Mijas našli na deset metrov visoki skalni pečini blizu avtoceste. Po prvih podatkih je na truplu več strelnih ran na prsih in trebuhu.



Če bo obdukcija pokazala, da je šlo za umor s strelnim orožjem, bo to drugi tovrsten primer na območju v zadnjih osmih dneh ter peti od konca oktobra, še poroča Euroweekly. Pred tem so našli trikrat ustreljenega 60-letnega Francoza na območju Cabopino.



Preiskava primera še poteka, za zdaj v zvezi s tem niso aretirali še nikogar. Mediji navajajo, da bi šlo lahko za umore, povezane s trgovanjem z drogami.