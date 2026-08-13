Vozilo trčilo v drevo, ena oseba umrla

Ob 11.58 je na cesti Stahovica–Črnivec pri naselju Podlom na območju občine Kamnik osebno vozilo trčilo v drevo, poroča Uprava za zaščito in reševanje.

Osebi, ki sta bili v vozilu, so pred prihodom gasilcev iz vozila izvlekli očividci, ti so na kraju začeli tudi z reanimacijo enega od potnikov.

Gasilci PGD Kamnik so zavarovali kraj dogodka in vozilo, ki je obviselo na brežini. Odklopili so akumulator, nudili nadaljnjo pomoč reševalcem NMP pri reanimaciji ene ter oskrbi druge ponesrečene osebe. Ena oseba je umrla.

S Policijske uprave Ljubljana so zvečer sporočili nekaj več podatkov o nesreči. Umrl je 74-letni voznik osebnega vozila, potnik v vozilu pa je bil lažje poškodovan in ostaja na zdravljenju. »Po do sedaj zbranih obvestilih je voznik zaradi neprilagojene hitrosti v ovinku zapeljal s ceste in trčil v drevje,« so še zapisali.

Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah prometne nesreče in bodo o ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo.