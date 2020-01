Na Kaninu je danes okoli 13. ure smučar zapeljal izven urejenega smučišča in zdrsnil v 20 metrov globoko snežno brezno. Smučarja so zaradi poškodb glave s helikopterjem Slovenske vojske odpeljali v jeseniško bolnišnico, piše na spletni strani državnega centra za obveščanje.



Poškodovanemu smučarju so priskočili na pomoč bovški gorski reševalci, policist na smučišču in reševalci kaninskega smučišča.