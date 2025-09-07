Na kolesarski prireditvi se je smrtno poškodoval kolesar

Na območju Gorenjske je danes na eni od kolesarskih prireditev umrl 49-letni kolesar. Po navedbah Policijske uprave (PU) Kranj je kolesar pri spustu po klancu iz smeri Šenturške Gore proti naselju Grad v ovinku zapeljal s ceste in zaradi hudih poškodb na kraju nesreče umrl.

Cesta je bila v času prireditve zaprta za javni promet. Kot so še sporočili s PU Kranj, so policisti opravili ogled kraja nesreče, nadaljujejo pa tudi zbiranje obvestil o okoliščinah dogodka.