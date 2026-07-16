Na kolesarski stezi med Lucijo in Portorožem umrl kolesar

Na kolesarski stezi iz Lucije proti Portorožu se je danes nekaj pred 12. uro zgodila prometna nesreča, v kateri je kolesar padel in se hudo poškodoval.

Zdravniško osebje je na kraju nesreče v Portorožu 61-letnega kolesarja oživljalo, vendar neuspešno. Na kraju je umrl. Vse okoliščine še ugotavljajo, so sporočili s Policijske uprave Koper.

V ločenem primeru so včeraj zvečer policisti na Kastelcu ustavljali dva osebna avtomobila znamke Škoda. Sledili so jima nekaj kilometrov čez mejo v Italijo, kjer sta oba voznika silovito zavrla in ustavila vozili. Iz prvega vozila je voznik porinil potnike, nato pa sta oba sunkovito speljala in pobegnila. Policisti so identificirali štiri državljane Turčije. Postopke so prevzeli italijanski varnostni organi.