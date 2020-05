Ob 14.23 je na kmetijskem zemljišču v Marezigah pri Kopru prišlo do smrtne delovne nesreče. Oseba je umrla ob delu z motokultivatorjem, so sporočili s Centra za obveščanje RS.



Dežurni zdravnik mobilne enote Centralne urgentne službe je potrdil smrt osebe. Odredili so obdukcijo. Na kraju dogodka so bili tudi policisti, gasilci Gasilske brigade Koper so nudili tehnično pomoč.