V Kvarnerju našli truplo enega od pogrešanih Portugalcev

Hrvaški reševalci so med iskalno akcijo v Kvarnerju našli truplo enega od dveh še pogrešanih Portugalcev, neuradno poroča Jutarnji list. Drugega pogrešanega še vedno iščejo.

Štirje Portugalci so v sredo med neurjem v Velebitskem kanalu izpluli z manjšim gumijastim čolnom in izginili. Dva so reševalci še isti dan našli živa, iskanje preostalih dveh pa se je nadaljevalo danes okoli 6. ure.

V akciji sodelujejo plovila luških kapitanij Senj in Novi Vinodolski, policijsko plovilo ter helikopter. Območje iskanja so razširili proti Vrbniku in rtu Druženin na otoku Krku, navaja Jutarnji list.

Še pred neuradno informacijo o najdbi trupla je koordinator reševanja Mirko Rašić iz Nacionalnega centra za usklajevanje iskanja in reševanja na morju dejal, da upajo, da sta pogrešana živa, saj je morje toplo, pogrešana pa sta mlajša.

Dva rešili že v sredo

Prvo od četverice, mlajšo žensko, so v sredo okoli poldneva našli v morju približno 0,4 navtične milje od zaliva Butinj. Opazila jo je posadka letala hrvaške obalne straže. Izčrpano so jo prepeljali na kopno in nato v klinični bolnišnični center na Reki, kjer so sporočili, da je v stabilnem stanju.

Nekaj pred 14. uro so na skalnati obali med zalivom Ogrul in rtom Glavina našli še mlajšega moškega. Tudi njega so rešili in zaradi izčrpanosti zdravstveno oskrbeli.

Iskalna akcija za zadnjim pogrešanim se nadaljuje.

Močna burja

Kot poročajo Slovenske novice, je bila četverica del večje skupine portugalskih državljanov, starih med 30 in 40 let, ki so dopustovali v kampu na območju Senja. Štirje prijatelji so se z okoli poldrugi meter dolgim napihljivim čolnom z vesli odpravili proti Senju, čeprav je pihala močna burja. Sunki so dosegali okoli 60 vozlov oziroma 111 kilometrov na uro, valovi pa so bili visoki od dva do tri metre.

Ko se niso vrnili, je njihova prijateljica ob 4.41 obvestila Nacionalno središče za usklajevanje iskanja in reševanja na morju na Reki. V iskalno akcijo so se vključile luške kapitanije, policija, hrvaška obalna straža z letalom, helikopter notranjega ministrstva in pripadniki HGSS. Na vzhodni strani Krka so pozneje našli tudi njihov zapuščeni čoln, vendar v njem ni bilo nikogar.