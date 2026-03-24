Na lažnih pedofilskih straneh ujeli Slovenca

Deset dni, od 9. do 19. marca, je 23 držav sodelovalo v zaključku mednarodne policijske operacije Alice. V njej so identificirali 440 ljudi, ki so plačali za dostop do posnetkov pedofilije. Toda kupci dostopa niso dobili, saj so bili žrtve kitajskega prevaranta, ki je na spletu postavil več sto tisoč lažnih spletnih strani.

Omrežje tor na temnem spletu omogoča anonimni dostop do vsakovrstnih mejnih in prepovedanih vsebin. Ker je omrežje povsem skrito, ni mogoče niti oceniti, koliko spletnih strani je sploh na temni strani spleta. Po dolgoletni akciji policijskih preiskovalcev, ki je v petih letih potekala na petih celinah, pa so ugasnili kar 373 tisoč spletnih strani z otroško pornografijo in kriminalnimi spletnimi storitvami.