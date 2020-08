Na ljubljanskem avtoodpadu izbruhnil obsežen požar

Na Cesti dveh cesarjev v Ljubljani je malo pred polnočjo izbruhnil obsežen požar na avtoodpadu, zagorele so pnevmatike in drugi zelo vnetljivi odpadni materiali, je poročal radio Slovenija. Po prvi oceni je požar obsegal približno 8.000 kvadratnih metrov površine.Na delu je bilo več enot, ki so se borile z intenzivnim ognjem, so na facebooku zapisali gasilci ljubljanske brigade. Stotih poklicnim gasilcem je na pomoč priskočilo še deset prostovoljnih gasilskih enot.Požar so malo pred tretje uro zjutraj omejili, še vedno pa gasijo posamezna požarišča in jih razkopavajo, saj veliko materiala še tli. Gasilska brigada Ljubljana opozarja, da je v zraku mogoče zaznati več dima, zato bližnjim prebivalcem svetujejo, naj ne odpirajo oken. Prav tako občane obveščajo, da je Cesta dveh cesarjev v delu, kjer poteka gašenje, popolnoma zaprta.