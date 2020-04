Na mariborski policiji našli prisluškovalno napravo

NEkdanji mariborski župan Franc Kangler meni, da gre za policijsko zaroto proti njegovemu življenjepiscu. FOTO: Jure Eržen/Delo

Kangler meni, da gre za zaroto

Po poročanju Pop Tv je Specializirano državno tožilstvo uvedlo preiskavo zoper policista, sicer avtorja knjige biografije Franca Kanglerja , nekdanjega župana, sedaj državnega sekretarja na notranjem ministrstvu, naslovljene Županov boj. Čistilka je v prostorih policijske uprave že sredi meseca namreč odkrila prisluškovalno napravo, za katero se je izkazalo, da jo je tja prinesel Šarič.Majhna sledilna naprava, s katero bi bilo mogoče prisluškovati pogovorom na policiji, naj bi mu, je po njegovih lastnih besedah »padla iz torbice«. Vnos takšnih naprav v prostore policije je sicer prepovedan. Šarič, ki trenutno piše drugo knjigo o Kanglerju, Boj še ni končan, v kateri naj bi pisal tudi o dogajanju na mariborski policiji, je za Pop Tv zatrdil, da najdene naprave ni uporabljal že več mesecev in, da z njo ni prisluškoval kolegom. Na preiskavo se namerava pritožiti, saj meni, da z njo »pretiravajo.«Na policiji so zoper Šariča uvedli predkazenski postopek in pri njem izvedli hišno preiskavo, stekel pa je tudi notranje varnostni postopek. Takoj po najdbi prisluškovalne naprave so prostorih Operativno-komunikacijskega centra izvedli tudi vse ukrepe za varno komuniciranje.Šarič je o preiskavi nemudoma obvestil tudi glavnega junaka svojih knjig. Sekretar na notranjem ministrstvu Franc Kangler, je še zatrdil, da je naprava zgolj sledilna in da ni bila v uporabi že sedem mesecev ter poudaril, da gre za zaroto proti njegovemu življenjepiscu. Ali je bila naprava uporabljena za prisluškovanje bo pokazala preiskava.