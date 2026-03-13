Na mariborski univerzi profesor menda pretepel študenta

Na mariborski fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (FERI) se je v torek zgodil fizični obračun med enim od profesorjev in študentom, pri čemer sta bila oba lažje poškodovana, poročajo mediji. Kot so za STA povedali na Policijski upravi (PU) Maribor, so bili o dogodku na eni od fakultet obveščeni, informacije pa še zbirajo.

Incident so za STA potrdili tudi na Univerzi v Mariboru, kjer so pojasnili, da sta bila oba neposredno po dogodku umirjena in sta o njem obvestila zaposlene na fakulteti. »Zaradi vidnih lažjih poškodb sta bila oba preventivno napotena na pregled v zdravstveno ustanovo,« so pojasnili na univerzi in dodali, da so takoj po dogodku ustrezno ukrepali in obvestili tudi policijo.

Do zaključka postopkov dodatnih informacij ne morejo posredovati, na vprašanje, ali so sprejeli kakšne sankcije, pa so dodali, da »skladno z veljavno zakonodajo in internimi akti že potekajo ustrezni postopki, na podlagi katerih bodo po potrebi izrečene ustrezne sankcije, prav tako je v celoti poskrbljeno za varnost študentov in zaposlenih«.

Spletni portal N1 in Dnevnik poročata, da je bil razlog za fizični obračun domnevno zamuda na predavanje, zaradi česar je profesor tujega študenta menda nagnal iz predavalnice, slednji pa ga menda ni dobro razumel. Po predavanju je študent menda odšel v kabinet, da bi se profesorju opravičil, tam pa ga je slednji menda fizično napadel.

»Po določenem času se je študent vrnil z vidno krvavo ustnico in modricami na obrazu. Sam nam je povedal, da je v pisarni prišlo do fizičnega incidenta,« je za N1 povedal eden od študentov, ki je želel ostati anonimen.

Naslednje predavanje omenjenega profesorja je bilo odpovedano. Portal N1 se je po pojasnila obrnil tudi na profesorja, ki pa o incidentu ni želel govoriti.