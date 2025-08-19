Na meji z Italijo zajeli žensko, obsojeno za uboj

Tržaški policisti so med izvajanjem izrednega nadzora na mejnem prehodu Fernetiči aretirali 22-letno državljanko Romunije, ki je aprila lani v Berlinu s sostorilci oropala starejšega moškega, poroča portal Primorskega dnevnika.

Ob tem je žrtev omamila s prepovedanimi drogami, 88-letnik je zaradi zastrupitve nekaj dni kasneje umrl v bolnišnici. Do aretacije je prišlo že 9. avgusta, a je policija novico razkrila danes.

V Italijo se je pripeljala iz Slovenije. Policisti so med kontrolo njenih osebnih dokumentov in prstnih odtisov odkrili, da je nemška policija za njo razpisala mednarodno tiralico, sledila je aretacija.