Na mestnem avtobusu se je spravil nad 12-letnico

Fikret Šemić zavrača očitke, da je konec septembra lani na Bavarskem dvoru spolno napadel šestošolko.
Galerija
Deklici je sledil na avtobus, sedel poleg nje in jo otipaval. Fotografija je simbolična. FOTO: Roman Šipić
Bavarski dvor v Ljubljani je v zadnjem času neslavno zaslovel po več nasilnih dogodkih. Samo lani so odmevali trije.
Konec julija naj bi 44-letni državljan Pakistana Imran Khan pri Mipovem kipu bika pred stavbo Ilirike posilil močno opito žensko. Na predzadnji septembrski dan naj bi 67-letni državljan Bosne in Hercegovine Fikret Šemić na avtobusu spolno nadlegoval 12-letno deklico. Grega Voga, 37-letni Ljubljančan, naj bi 13. novembra tam skorajda pokončal voznika mestnega avtobusa Zlatana Rahmanovića. Mnogim je ob vsem tem še vedno zelo dobro ostalo v spominu dogajanje s 13. marca 2024, ko je danes 25-letni Ljubljančan Peter Kobal z dvema nožema v rokah in vizirjem na glavi pred lekarno na istem območju grozil, da bo vse zaklal.
Prijemal jo je za roko, jo otipaval in ji ponujal ...
Komentarji