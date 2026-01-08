Na mestnem avtobusu se je spravil nad 12-letnico

Fikret Šemić zavrača očitke, da je konec septembra lani na Bavarskem dvoru spolno napadel šestošolko.

Bavarski dvor v Ljubljani je v zadnjem času neslavno zaslovel po več nasilnih dogodkih. Samo lani so odmevali trije. Konec julija naj bi 44-letni državljan Pakistana Imran Khan pri Mipovem kipu bika pred stavbo Ilirike posilil močno opito žensko. Na predzadnji septembrski dan naj bi 67-letni državljan Bosne in Hercegovine Fikret Šemić na avtobusu spolno nadlegoval 12-letno deklico. Grega Voga, 37-letni Ljubljančan, naj bi 13. novembra tam skorajda pokončal voznika mestnega avtobusa Zlatana Rahmanovića. Mnogim je ob vsem tem še vedno zelo dobro ostalo v spominu dogajanje s 13. marca 2024, ko je danes 25-letni Ljubljančan Peter Kobal z dvema nožema v rokah in vizirjem na glavi pred lekarno na istem območju grozil, da bo vse zaklal. Prijemal jo je za roko, jo otipaval in ji ponujal ...