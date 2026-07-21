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    PREMIUM   D+   |   Črna kronika

    Na Metelkovi ulici poskus posilstva

    Priči naj bi do prihoda policistov zadržali tunizijskega državljana.
    Na območju Metelkove se je v preteklih letih zgodilo več primerov spolnih napadov. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
    Galerija
    Na območju Metelkove se je v preteklih letih zgodilo več primerov spolnih napadov. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
    Aleksander Brudar
    21. 7. 2026 | 18:22
    21. 7. 2026 | 18:22
    2:53
    A+A-
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    Potem ko nas je bralka opozorila, da naj bi se v ponedeljek na Metelkovi ulici zgodil poskus posilstva, so nam policisti potrdili, da preiskujejo kaznivo dejanje, v katero je bil vpleten najmanj en tuji državljan. Vse okoliščine dogodka še ugotavljajo, tudi kakšno morebitno vlogo je imela še ena oseba. Na ljubljanski policijski upravi so na naše poizvedbe odgovorili, da lahko v okviru varstva osebnih podatkov, interesa preiskave in preprečitve ponovne viktimizacije vpletenih potrdijo, da so v ponedeljek pozno zvečer prejeli prijavo domnevnega poskusa storitve kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost. To da je bilo po do zdaj zbranih obvestilih storjeno istega dne na območju Metelkove ulice v Ljubljani. »Priči dogodka sta zadržali osumljenca na kraju do prihoda policistov, ki so ...
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