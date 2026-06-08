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    Črna kronika

    Na Mostu na Soči v nesreči z viličarjem umrl 30-letnik

    V soboto zjutraj se je na parkirišču gospodarske družbe na Mostu na Soči zgodila tragična nesreča. Umrl je 30-letni moški.
    Nesreča se je zgodila ob 1.54 ponoči in zunaj delovnega časa. FOTO: Dejan Javornik
    Galerija
    Nesreča se je zgodila ob 1.54 ponoči in zunaj delovnega časa. FOTO: Dejan Javornik
    I. R.
    8. 6. 2026 | 11:54
    8. 6. 2026 | 12:01
    2:19
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    V soboto zgodaj zjutraj se je na parkirišču gospodarske družbe na območju Mosta na Soči zgodila tragična nesreča z viličarjem, v kateri je umrl 30-letni moški. Policija okoliščine dogodka še preiskuje, primer pa obravnava kot sum kaznivega dejanja povzročitve smrti iz malomarnosti.

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    Policisti Operativno-komunikacijskega centra Policijske uprave Nova Gorica so bili o nesreči obveščeni ob 1.54. Po doslej zbranih podatkih se je nesreča zgodila zunaj rednega delovnega časa med uporabo viličarja na parkirišču podjetja.

    Po ugotovitvah policije se je med obračanjem v levo viličar prevrnil na desni bok. Štiriintridesetletnemu vozniku je ob prevrnitvi uspelo zapustiti kabino vozila, medtem ko je 30-letni moški, ki se je v tistem trenutku nahajal na zadnjem delu viličarja, padel na asfaltno površino in utrpel izjemno hude poškodbe.

    Navzoči so poškodovancu nemudoma priskočili na pomoč ter ga oživljali do prihoda reševalcev. Oživljanje so nato nadaljevali reševalci nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Tolmin, vendar neuspešno, moški je zaradi posledic hudih poškodb umrl na kraju nesreče. Zdravniško pomoč so pozneje nudili tudi vozniku viličarja, ki so ga oskrbeli v šempetrski bolnišnici.

    Povzročitev smrti iz malomarnosti?

    Na kraju dogodka so poleg tolminskih policistov posredovali tudi novogoriški kriminalisti. O nesreči sta bila obveščena preiskovalni sodnik Okrožnega sodišča v Novi Gorici in okrožna državna tožilka. Odrejena je bila sodna obdukcija na Inštitutu za sodno medicino v Ljubljani, ki bo pokazala natančen vzrok smrti. 

    Po navedbah Policijske uprave Nova Gorica preiskava poteka v smeri suma kaznivega dejanja povzročitve smrti iz malomarnosti po 118. členu kazenskega zakonika. 

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