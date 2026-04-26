Na nogometni tekmi v Kopru navijači delali škodo in metali predmete

Sinoči je v Kopru prišlo do več krštev javnega reda in miru na tekmi med nogmetnima kluboma FC Koper in NK Olimpija Ljubljana, so sporočili s Policijske uprave Koper. Tekmo je spremljalo približno 1200 gledalcev, med njimi je bilo okoli 250 organiziranih navijačev Olimpije in 80 domačih privržencev.

Kljub predhodnim opozorilom o spoštovanju javnega reda in miru je po zmagi domače ekipe prišlo do več kršitev. Nekateri gostujoči navijači so metali predmete na igrišče, uporabljali pirotehniko ter poškodovali inventar.

Policisti so ukrepali za vzpostavitev reda, omejili gibanje navijačev in odredili izpraznitev stadiona, vendar posamezniki ukazov niso upoštevali.

Postopki za ugotavljanje identitete nekaterih kršiteljev še potekajo.

Zoper tri osebe iz Ljubljana so policisti uporabili prisilna sredstva, jih pridržali in jim izdali plačilne naloge zaradi nedostojnega vedenja do policistov ter oviranja uradnega postopka. Izrečena jim je bila tudi prepoved udeležbe na športnih prireditvah za obdobje petih let, o potrditvi ukrepa pa bo odločalo sodišče, so še sporočili s PU Koper.

Policija je za preprečitev nadaljnjih kršitev uporabila skupno 19 prisilnih sredstev, postopki za ugotavljanje identitete ostalih kršiteljev pa še potekajo.