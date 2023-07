Na Obali tudi minuli konec tedna dejavni tatovi

S policijske uprave Koper, kjer so že pred dnevi opozarjali na tatove, predvsem na plažah, je tudi tokrat prispelo poročilo o dogajanju minuli konec tedna, ko so prijavili več različnih tatvin. Nekaj osumljencev so tudi prijeli in jim zasegli ukradeni plen.

Del nakradenega plena. FOTO:PU Koper

Kot so poročali, je v petek v Kopru nekdo kopalcem, državljanom Slovenije, med tem, ko so bili v vodi, ukradel nahrbtnik z dokumenti in gotovino. Ob 11.39 so dobili obvestilo, da je moški razbijal v eni od koprskih trgovin, zatem pa ukradel alkoholno pijačo in žalil zaposlene. »Policisti so ga izsledili. Ker kljub ukazom ni prenehal kršenja, so mu odredili pridržanje. Zoper njega sledi kazenska ovadba, izdan mu je bil tudi plačilni nalog za kršitve javnega reda in miru,« smo izvedeli. V Portorožu je nekdo izkoristil nepazljivost kopalke ter ji ukradel torbo z nekaj gotovine in ključi stanovanja. Popoldne je na Titovem trgu v Kopru 20-letnik skozi odprto okno s prednjega sedeža dostavnega vozila ukradel torbico z vsebino. Lastnik predmetov je stekel za njim in ga zadržal do prihoda policije. Mladeniča bodo ovadili. Ob 23.30 je ženska na PP Izola prijavila nasilništvo. Osumljeni jo je lažje poškodoval in ji odvzel telefon. Osumljen je kaznivega dejanja nasilništva in tatvine.

Pri Izoli so iz hiše odnesli tri polavtomatske pištole s pripadajočimi nabojniki in orožnimi listinami.

V soboto pa so v Strunjanu štirje tatovi iz prodajalne ukradli več artiklov, potem so se odpeljali z osebnim avtomobilom z novomeško registrsko tablico. Sledi kazenska ovadba. V Strunjanu je nekdo vlomil v hišo in pregledal vse prostore. »Ali je kaj odnesel, še ugotavljajo,« sporočajo policisti. Ob 19.50 pa so jih poklicali na pomoč, ker naj bi več oseb ukradlo artikle v trgovini v Luciji, nato pa so se odpeljali z osebnim avtomobilom audi. »Policisti so jih izsledili in identificirali pet oseb z Dolenjske. Pri sebi so imeli ukradene artikle iz trgovin v Luciji, Kopru in Ljubljani, za nekatere predmete še preverjajo izvor. Sledi kazenska ovadba za kaznivo dejanje velike tatvine,« pojasnjujejo na PU Koper.

Kradel v hotelu

V portoroškem hotelu pa so v nedeljo ob 8.40 zalotili moškega, ki je hodil po sobah in kradel. »Policisti so pri 43-letniku našli denar, mobilni telefon, oblačila in fotoaparat. Nekateri predmeti izvirajo iz vloma v osebni avtomobil državljana Nemčije, drugi so od gostov iz hotelskih sob in osebja. Osumljenemu je bilo odrejeno pridržanje, sledi kazenska ovadba za tatvine,« so dodali. A tatvin še ni bilo konec. Popoldne je v koprskem lokalu moški ukradel natakarju denarnico in pobegnil. Policisti so že izvedeli, da je dejanje storil 34-letnik, ki bo kazensko odgovarjal. Pri Izoli pa so vlomili v stanovanjsko hišo. Pregledali so prostore in odnesli več kosov nakita, denar, mobilna telefona samsung in huawei, dva digitalna fotoaparata znamke Nikon in tri polavtomatske pištole, s pripadajočimi nabojniki in orožnimi listinami oškodovancev, ter drugo opremo. »Kriminalisti zadevo intenzivno preiskujejo,« poudarjajo na PU Koper. Istega dne je v Seči nekdo vlomil v lopo in ukradel kolo merida, tip TSF, črno-sive barve, vredno 2100 evrov. V noči na ponedeljek pa je v Jagodju, med tem, ko je oškodovanec spal, nekdo iz stanovanja ukradel denarnico z gotovino in dokumenti ter mobitel. Iz stanovanja v bližini pa je, prav tako ponoči, ženski ukradel denarnico z dokumenti in bančnimi karticami.