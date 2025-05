Na območju Bohinja pogrešajo 14-letnika, iskalna akcija že poteka

Iz policijske postaje Bled sporočajo, da so jih danes obvestili o pogrešanem otroku. To je Jan Flašker Lorenz, star je 14 let, doma z Nomenja iz občine Bohinj.

Visok je okoli 180 cm, srednje postave in ima temno rjave skodrane srednje dolge lase. Oblečen je v sivo trenerko z modrimi črtami spodaj in kratko temno modro majico. Pri sebi je imel nazadnje tudi siv nahrbtnik.

Nazadnje so ga videli v petek zvečer okoli 19. ure v naselju Nomenj.

Vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, naprošajo, naj podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali Policijsko postajo Bled na (04) 575 72 00 ali pokličejo na številko policije 113 ali anonimni telefon policije 080 1200.