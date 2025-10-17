Na območju Črnuč moški z ostrim predmetom huje poškodoval žensko

Na območju Črnuč je danes nekaj pred 4. uro po prvih podatkih 56-letni osumljenec z ostrim predmetom huje poškodoval 54-letno žensko. Poškodovano so z reševalnim vozilom odpeljali na ljubljansko urgenco, njeno življenje je ogroženo. Osumljenca so policisti prijeli v bližini kraja in mu odvzeli prostost, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Policisti in kriminalisti nadaljujejo preiskovalna dejanja ter zbiranje obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja. Motiv dejanja še ni pojasnjen in je predmet nadaljnje kriminalistično-forenzične preiskave. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.