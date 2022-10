Na območju Karteljevega pogrešanega 49-letnika našli mrtvega

S Policijske uprave Novo mesto so sporočili, da so včeraj na območju Karteljevega v iskalni akciji našli pogrešanega 49-letnega moškega, ki so ga iskali od nedelje, 23. oktobra 2022.

Pogrešani je bil najden mrtev, policisti pa so ugotovili, da je bil 49-letnik žrtev kaznivega dejanja.

Več bo znanega danes ob 12. uri, ko bo Aleš Burgar, pomočnik načelnika Postaje prometne policije Novo mesto, pojasnil prve ugotovitve preiskave kaznivega dejanja.