Na območju Kepe našli mrtvega pogrešanega Poljaka

Policisti so v soboto med rutinskim letom s helikopterjem na območju gore Kepa v občini Kranjska Gora opazili truplo moškega, ki je ležalo ob strugi potoka, nad akumulacijskim jezerom hidroelektrarne. Po do sedaj zbranih obvestilih gre za 28-letnega državljana Poljske, ki ga v domovini že nekaj časa pogrešajo, so sporočili.

Pokojni naj bi se v zadnjih dneh gibal po planinskih poteh na severni strani Karavank na območju Avstrije. Pri iskanju so sodelovali tako slovenski policisti kot tudi avstrijski varnostni organi.

Kot so sporočili iz kranjske policijske uprave, je pokojni po vsej verjetnosti pri prečkanju manjše grape zdrsnil v globino. Nesreča se je zgodila pod snežno mejo, na kopnem terenu, ki pa je na kraju dogodka strm in tudi spolzek. V zadnjih dneh so bile na tej višini tudi nizke temperature in obsežnejše padavine.

V akciji so sodelovali helikopterska posadka z Brnika s policistom gorske enote in gorski reševalci iz Mojstrane. Pokojnega so s helikopterjem Slovenske policije prepeljali v dolino. O vseh okoliščinah dogodka bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.

Policisti ob tem opozarjajo, da so razmere v visokogorju nevarne, ter pozivajo k veliki previdnosti in odgovornosti.

Čeprav se na pogled zdi, da so razmere varne, je stanje diametralno nasprotno. Teren v visokogorju je ponekod leden, potrebni so zimska gorniška oprema, veliko izkušenj in maksimalna previdnost. Posamezna območja so nevarna tudi zaradi opasti in klož, so zapisali. Previdnost svetujejo tudi turnim smučarjem.