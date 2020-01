Zaradi pirotehnike štirje poškodovani, v Brezju celo streljanje

Vstop v novo leto za slovenske policiste ni bil nič kaj miren. V dveh primerih so zasegli skupno 633 pirotehničnih izdelkov, obravnavali so tudi štiri lažje poškodbe zaradi pirotehnike. Kranjski policisti so ob vstopu v novo leto obravnavali 11 dogodkov, povezanih s pirotehniko, od tega dve poškodbi. Krajani so šestkrat motili javni red in mir, trikrat pa je zagorelo.



Jeseniški policisti so tako že včeraj dopoldan obravnavali odraslega moškega, ki je z otroki v strnjenem naselju uporabljal pirotehniko. Občan ga je na objestno rabo najprej opozoril, potem, ko ga ni upošteval, pa podal prijavo. Policisti so občanu zaradi prekrška izrekli globo.



Kršitve javnega reda s pirotehničnimi sredstvi so policisti obravnavali še na Ulici Tuga Vidmarja in na Planini v Kranju, na Trgu svobode v Tržiču ter dvakrat v Škofji Loki. Kršiteljev v omenjenih primerih niso izsledili. V treh dogodkih je zaradi uporabe pirotehnike zagorelo. V okolici Kranja se je med izstreljevanjem prevrnila škatla z raketami (kaseta) in zadela lopo. Ta se je nato vnela. V Bistrici pri Tržiču in v Cerkljah na Gorenjskem pa je zagorelo domače grmičevje.



Žal so se zgodile tudi poškodbe. Obakrat sta bili poškodovani odrasli osebi, so pojasnili na PU Kranj. V enem primeru je moški z vžigalnikom prižgal pirotehnično sredstvo za signalno pištolo, ki mu je ob eksploziji poškodovalo roko. V drugem primeru pa je moškega zadel košček rakete in mu poškodoval oko.

Krogla priletela v žleb stanovanjske hiše

Policisti v Novem mestu, Metliki in Črnomlju so obravnavali tudi več prijav streljanja, od katerih gre v nekaj primerih verjetno za uporabo pirotehnike. V dveh naseljih v okolici Novega mesta in v naselju v okolici Metlike so uspeli zaradi hitre intervencije najti in zaseči tulce vojaškega streliva, preden bi jih osumljenci pospravili.



Na Kuzarjevem kalu je krogla neznanega kalibra priletela v žleb stanovanjske hiše, poškodovan ni bil nihče. Okrog 2. ure ponoči so policisti opravili hišno preiskavo v Brezju, kjer naj bi se skrival osumljenec z orožjem. Zaradi streljanja in suma storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti obravnavajo 31-letnika iz okolice Novega mesta in 38-letnika iz okolice Metlike. Policijska preiskava še poteka, so še sporočili z novomeške policijske uprave.



O nedovoljeni rabi pirotehnike poročajo tudi novogoriški policisti. Ti so na silvestrovo domačinu v Kojskem izdali plačilni nalog, ker je metal petarde.