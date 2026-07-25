Na območju Laškega preiskujejo sumljivo smrt

Danes dopoldne je na Policijsko postajo Laško prišla ženska in prijavila pogrešanje nekdanjega partnerja, stanujočega v Laškem. Policista Policijske postaje Laško sta odšla na naslov, kjer je 76-letni moški živel in ga v hiši našla mrtvega.

»Okoliščine kažejo, da bi moški lahko umrl nasilne smrti,« sporočajo iz Policijske uprave Celje.

Ogleda kraja, ki ga opravljajo kriminalisti sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Celje, sta se udeležila okrožna državna tožilka in preiskovalni sodnik, ki je ogled tudi prevzel. Za pokojnega je odredil sodno obdukcijo.

Kriminalisti in policisti trenutno preverjajo vse okoliščine sumljive smrti 76-letnika.