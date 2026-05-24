Na območju Lipc zasilno pristalo jadralno letalo

Jeseniški policisti so bili v soboto nekaj pred 18. uro obveščeni o pristanku pilota jadralnega letala na območju Lipc.

Po do sedaj zbranih podatkih je pilot jadralnega letala tega dne vzletel z letališča Lesce in ob povratnem letu proti omenjenemu letališču pristal na travniku na območju Lipc. Med pristankom je prišlo do škode na jadralnem letalu, ki po nestrokovni oceni znaša okoli 15.000 evrov, so sporočili s Policijske uprave Kranj.

Pilot se pri tem ni poškodoval, prav tako ni bil nihče v okolici ogrožen. Policisti so kraj zavarovali, obvestili dežurnega državnega tožilca in preiskovalnega sodnika ter opravili ogled. Obvestili so tudi inšpektorja pristojne službe za preiskovanje letalskih nesreč. Vzrok dogodka še ni znan in je predmet nadaljnje preiskave. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.