Na območju Mangarta po akciji iskanja odkrili mrtvega moškega

Zahtevno iskanje pogrešane osebe na območju Mangarta, v katerem so bili angažirani policisti Policijske postaje Bovec, gorske policijske enote Policijske uprave Nova Gorica in reševalci Gorske reševalne službe Bovec, je prišlo do tragičnega zaključka. Kot je popoldne sporočil predstavnik novogoriških policistov Dean Božnik, so jih ob 14.18 obvestili, da so gorski reševalci GRS Bovec med iskalno akcijo na zahodni strani Mangarta odkrili mrtvega moškega.

V nadaljevanju postopka identifikacije bodo ugotovili in potrdili njegovo identiteto, glede na okoliščine ne izključujejo možnosti, da gre za pogrešanega 53-letnega državljana Avstrije.

Kot smo poročali, so tega na območju Mangarta pogrešali od včerajšnjega dopoldneva. Kot so navedli, naj bi se 53-letnik z osebnim avtomobilom VW sharan odpeljal po državni turistični cesti Strmec–Mangartsko sedlo na območje Mangarta.

Njegovo vozilo so odkrili pred zadnjim predorom pred Mangartskim sedlom.

O odkritju trupla pišejo tudi mediji z druge strani slovensko-italijanske meje. Tržaški Il Piccolo, denimo, neuradno piše, da sta pogrešanega avstrijskega državljana iz Osoj, letnik 1970, prijatelja pričakovala v Trbižu, kamor pa ni prišel. Šlo naj bi za izkušenega alpinista, cenjenega med avstrijskimi alpinisti.