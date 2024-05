Na območju občine Markovci pogrešajo štirinajstletnico

Tea Jurič. FOTO: Policijska uprava Maribor

Policisti policijske postaje Ptuj iščejo pogrešano osebo.

Neznano kam je odšla mladoletna Tea Jurič, stara 14 let, so zapisali. Pogrešano so nazadnje videli 30. maja okrog 7.30 na območju občine Markovci.

Pogrešana je visoka 161 centimetrov, srednje postave, svetlejših rjavih las, modrih oči.

Oblečeno ima črno jopico, črno kratko majico, modre jeans hlače, obute ima allstarke črne barve.