S kranjske policijske uprave so sporočili, da so bili danes okoli druge ure obveščeni o eksploziji bankomata v občini Radovljica.

Po doslej znanih podatkih so neznani storilci za zdaj še neznanim eksplozivnim sredstvom poškodovali bankomat. Tako na bankomatu kot na objektu je nastala premoženjska škoda.

Kot so navedli v sporočilu za javnost, ogled kraja dejanja še poteka, policija zbira obvestila za izsleditev storilcev.

Policisti trenutno še opravljajo ogled kraja dejanja in zbirajo obvestila za izsleditev storilcev. Zaradi intenzivnega poteka preiskave več podatkov ne morejo posredovati. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.