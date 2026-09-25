Na območju Široke peči izgubil ravnotežje, padel v globino in umrl

Danes okoli 13.45 je Regijski center za obveščanje Kranj policiste obvestil o gorski nesreči na območju gore Široka peč, ki je del Martuljške skupine gora, so zvečer sporočili s Policijske uprave Kranj.

Kot so navedli, je se je tragičen dogodek po doslej zbranih informacijah zgodil v alpinistični smeri Vzhodni steber v Široki peči, kjer so bile tri samostojne naveze, vsaka s po dvema plezalcema. Kot druga samostojna naveza sta plezala 35-letni plezalec kot prvi in plezalka kot druga. Zaradi podora skal je 35-letni plezalec med plezanjem izgubil ravnotežje in padel v globino.

Zaradi hudih telesnih poškodb je na kraju umrl. Na kraju je bila dežurna helikopterska ekipa za reševanje v gorah GRZS z Brnika, v kateri je bil tudi policist gorske policijske enote, ki je na kraju opravil ogled.

Obveščena sta bila dežurni preiskovalni sodnik in dežurna državna tožilka. Plezalec je bil s helikopterjem Letalske policijske enote prepeljan v dolino. Prav tako v nadaljevanju njegova soplezalka in oba iz zadnje samostojne naveze, ki sta tudi na kraju nudila prvo pomoč.

Kranjskogorski policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah dogodka in bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno okrožno državno tožilstvo. V reševanje so bili vključeni tudi gorski reševalci GRS Kranjska Gora.