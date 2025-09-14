Na območju Tamarja se je poškodoval hrvaški plezalec

Ekipa za reševanje v gorah GRZS, v kateri je tudi policist gorske enote je bila v soboto nekaj pred 15.30 obveščena o gorski nesreči 32-letnega hrvaškega plezalca, so sporočili s policijske uprave Kranj.

Po podatkih s katerimi razpolagamo je v navezi plezal smer Belač Zupan v gori Šite, na območju Tamarja, kjer se mu je med plezanjem odkrušil kamen in je padel nekaj metrov nižje.

Hrvaški prelzalec je bil je hudo poškodovan, s helikopterjem Slovenske vojske so ga odpeljali v SB Jesenice.